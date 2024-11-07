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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：塞拉尼斯(CE-US)EPS預估下修至9.09元，預估目標價為120.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 02:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對塞拉尼斯(CE-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.02元下修至9.09元，其中最高估值10.4元，最低估值8.13元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值10.4(10.4)1314.76
最低值8.13(8.13)8.1510
平均值9.19(9.29)11.0212.8
中位數9.09(10.02)10.9113.33

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值107.74億114.74億120.82億
最低值100.06億98.12億102.33億
平均值103.94億107.78億112.22億
中位數103.44億108.85億113.42億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.8416.7516.8617.3417.92
營業收入62.97億56.55億85.37億96.73億109.40億

詳細資訊請看美股內頁：
塞拉尼斯(CE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCE

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