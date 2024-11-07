鉅亨速報 - Factset 最新調查：塞拉尼斯(CE-US)EPS預估下修至9.09元，預估目標價為120.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 02:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對塞拉尼斯(CE-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.02元下修至9.09元，其中最高估值10.4元，最低估值8.13元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|10.4(10.4)
|13
|14.76
|最低值
|8.13(8.13)
|8.15
|10
|平均值
|9.19(9.29)
|11.02
|12.8
|中位數
|9.09(10.02)
|10.91
|13.33
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|107.74億
|114.74億
|120.82億
|最低值
|100.06億
|98.12億
|102.33億
|平均值
|103.94億
|107.78億
|112.22億
|中位數
|103.44億
|108.85億
|113.42億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.84
|16.75
|16.86
|17.34
|17.92
|營業收入
|62.97億
|56.55億
|85.37億
|96.73億
|109.40億
詳細資訊請看美股內頁：
塞拉尼斯(CE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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