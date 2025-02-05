從電信轉戰金融圈 郭水義正式出任將來銀行董座
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-05 17:26
純網銀「國家隊」將來銀行今 (5) 日召開臨時董事會，通過補選董事長，由中華電 (2412-TW) 前董事長郭水義出任，隨後完成交接授印。
將來銀行於 2024 年 12 月 17 日接獲鍾福貴辭任書，請辭董事長及董事職務；董事長及董事任期至 2025 年第一次股東臨時會散會後終止。
將來銀行今天上午先舉行股東臨時會補選一席董事，為中華電信投資事業處副總經理陳元凱，隨後召開臨時董事會補選董事長一職，由郭水義出任。
郭水義於中華電信任職超過 20 年，陸續擔任過董事長特助、經營規劃處及投資處協理、會計副總、子公司光世代建設總經理、投資副總、投資執行副總、財務長及總經理，2023 年 5 月接任中華電董事長，2024 年 9 月卸任。
郭水義畢業於政大銀行系與會計研究所，財務背景出身的他，如今轉戰金融圈，是否能帶領將來銀行盡早轉虧為盈，備受外界矚目。
將來銀行是台灣三家純網銀之一，由中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行及關貿網路等台灣六大殷實企業合資籌建。
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