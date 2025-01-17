免驚限貸令！將來銀房貸水位尚有餘裕 開辦迄今總貸放達125億元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-17 15:27
據最新統計，申辦房貸成功人數、人均房貸金額雙雙下滑，國人面臨更緊縮的房貸條件。不過，相較於同業受限授信額度上限導致房貸客戶等待期拉長或成數不如預期，全台首家開辦「全線上房貸」的純網銀將來銀行指出，有房貸需求的國人免排隊，轉貸利率更僅 2.38% 起，該業務開辦至今已近 1200 名客戶享受到便捷的優惠服務，總貸放金額達 125 億元，服務區域涵蓋雙北、桃園、新竹及台中地區。
據聯徵中心最新資料，央行第七波房市管制及各銀行受銀行法 72-2 限制，進而緊縮房貸條件的效果已於去 (2024) 年 10 月開始發酵，2024 年 10 月單月申辦房貸成功人數下滑至 2.3 萬人，創 2024 年 3 月以來的 8 個月新低；單月新增個人房貸平均金額也較 9 月大減 40 萬元，降至 911.5 萬元，年增率 5.02% 也創下 2023 年 7 月以來的 16 個月新低。
將來銀行分析，不少銀行同業因房貸已逼近滿水位，且尚在消化新購屋貸款，讓房貸戶面臨動輒 3 個月以上的撥貸等待天數，或較低的房貸成數及較高的房貸利率，
不過，將來銀行因全線上房貸申請快速，又不受時間及空間限制，加上仍有房貸授信額度，是購屋、換屋，及資金用途用於投資理財、裝潢或修繕國人的首選，且轉貸利率 2.38% 起、手續費僅 5 千元。
將來銀行進一步指出，農曆年前通常為資金需求旺季，有資金需求的國人可透過程序僅需 10-20 分鐘的全線上房貸申貸，核貸後即可配合客戶指定時間撥款。若推薦親朋好友在「將來貸你好交情」活動期間內申貸且撥款 800 萬以上，推薦人可享 2000~5000 N 點 (1N 點＝1 元) 紅包回饋，歡迎將將粉推薦給有資金需求的親友，為自己的好交情添增友情紅包。
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