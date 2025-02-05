中國蛇年「價格戰」開打 特斯拉推史上最大力度優惠「組合拳」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-05 14:30

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中國以「兜底補貼」為主旋律的 2025 年車市首月結束後，乙巳蛇年開工第一天，「零息購車」接替成為熱門關鍵詞。

據《財聯社》報導，特斯拉 (TSLA-US) 中國周三（5 日）宣布，即日起至 2 月 28 日 Model 3 全系限時保險補貼人民幣（下同）8,000 元，補貼後起售價 22.75 萬元，並可享購車 5 年零息及特享充電權益。

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這一可被視為「直降 8,000 元」的購車政策，是特斯拉保險補貼首次覆蓋 Model 3 全系車型，亦為「保險補貼」與「5 年零息」首次同時推出。

乘聯會的數據顯示，2024 年特斯拉上海「超級工廠」全年交付量超過 91.6 萬輛，佔特斯拉全球交付量的一半。其中，2024 年特斯拉中國全年銷量超過 65.7 萬輛，年增 8.8%，但遠遠落後同期中國純電零售市場 226% 的增幅。

「去年特斯拉的動作主要集中在即將換新的 Model Y 上，今年甫一開年便針對 Model 3 放出大招，可以看出特斯拉一來對新款 Model Y 的產品力很自信；二來也希望通過政策調整拉動 Model 3 的銷量，以優化產品結構。」業界人士認為。

特斯拉推出 Model 3 史上最大力度優惠「組合拳」，廣汽豐田同日發布「一口價」活動具體細則，即日起至 3 月 31 日，鋒蘭達、威蘭達「一口價」分別為 8.98 萬元起、12.98 萬元起，最高直降 4.4 萬元。

廣汽豐田宣布，消費者在限時期內購車，可享「零首付」、「零利息」、「三大核心零件終身質保」等政策。

小鵬汽車周三表示，此次免息購車政策涵蓋小鵬 X9、小鵬 G9、小鵬 P7i、小鵬 G6，其中小鵬 X9 是行業首款推出零首付 + 5 年免息政策的車型，貼息金額至高可達 5.7 萬元，活動即日起至 2 月 28 日結束（以定金支付時間為準）。