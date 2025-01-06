森鉅12月營收4.81億元創16 個月來新高 美國廠展開設計
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-06 09:12
車用複合板廠森鉅 (8942-TW) 今 (6) 日公布最新營收資訊，2024 年 12 月營收 4.81 億元，改寫 16 個月來單月新高，月增 19.97%，年增 34.13%，2024 年全年營收 43.35 億元，年減 21.96%。
森鉅 2024 年第四季營收 12.02 億元，爲 5 個季度以來新高，季增 29.47%，年增 27.99%。
森鉅運輸用複合板材以美國客戶爲主，森鉅在先前法說會指出，今年美國客戶車隊的擴充運能的計畫向後遞延，美國市場目前的訂單狀況並不明朗，但預估 2025 年下半年應會有較明顯的訂單回籠，預估是下半年優於上半年，剛好與 2024 年的上半年鉅鉅業績較優的狀況相反。
森鉅 2024 年前三季營收 31.33 億元、年減 32%，毛利率 35.81%、年減 5.33 個百分點，主要是去年併購電商創業家 (8477-TW) 納入合併報表影響，但森鉅主要獲利的複合板毛利率依舊維持在 38~39% 左右，跟以往大概 40% 相差不大。差不了多少，森鉅 2024 年前三季稅後純益 7.62 億元，年減 50%，每股純益 3.83 元。
森鉅在海外的布局方面，除投資泰國車軸廠完工進入客戶端測試之外，由於美國客戶占複合板業務 80-90%，森鉅並規劃在美國田納西州建立複合板廠，現正進行產能及廠房的設計規劃，如一切順利，將在 2026 年加入營運。
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