森鉅12月營收4.81億元創16 個月來新高 美國廠展開設計

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森鉅運輸用複合板材以美國客戶爲主，森鉅在先前法說會指出，今年美國客戶車隊的擴充運能的計畫向後遞延，美國市場目前的訂單狀況並不明朗，但預估 2025 年下半年應會有較明顯的訂單回籠，預估是下半年優於上半年，剛好與 2024 年的上半年鉅鉅業績較優的狀況相反。