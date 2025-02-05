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鉅亨速報 - Factset 最新調查：帝亞吉歐公司DEO-US的目標價調升至132.92元，幅度約3.75%

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 00:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對帝亞吉歐公司(DEO-US)提出目標價估值：中位數由128.11元上修至132.92元，調升幅度3.75%。其中最高估值153.89元，最低估值100.28元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予帝亞吉歐公司評價：積極樂觀11位、保持中立7位、保守悲觀4位。

帝亞吉歐公司今(5日)收盤價為116.32元。近5日股價下跌3.75%，標普指數下跌0.29%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DEO市場預估目標價

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