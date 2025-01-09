鉅亨速報 - Factset 最新調查：帝亞吉歐公司(DEO-US)EPS預估下修至6.68元，預估目標價為138.93元
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對帝亞吉歐公司(DEO-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.8元下修至6.68元，其中最高估值8.34元，最低估值6.08元，預估目標價為138.93元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.34(8.34)
|9
|9.1
|10.2
|最低值
|6.08(6.08)
|6.21
|6.43
|6.7
|平均值
|6.79(6.85)
|7.31
|7.76
|8.38
|中位數
|6.68(6.8)
|7.2
|7.83
|8.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|209.05億
|221.48億
|234.49億
|248.36億
|最低值
|195.75億
|197.31億
|206.09億
|216.54億
|平均值
|201.17億
|208.11億
|217.33億
|228.64億
|中位數
|200.76億
|207.39億
|215.65億
|223.63億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.03
|6.12
|7.45
|7.93
|6.93
|營業收入
|147.96億
|171.30億
|205.37億
|205.83億
|202.87億
詳細資訊請看美股內頁：
帝亞吉歐公司(DEO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：帝亞吉歐公司DEO-US的目標價調升至135.15元，幅度約5.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：帝亞吉歐公司DEO-US的目標價調升至142.13元，幅度約5.17%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：帝亞吉歐公司DEO-US的目標價調降至134.52元，幅度約5.36%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：帝亞吉歐公司DEO-US的目標價調升至138.93元，幅度約3.28%
下一篇