search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：帝亞吉歐公司(DEO-US)EPS預估下修至6.68元，預估目標價為138.93元

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對帝亞吉歐公司(DEO-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.8元下修至6.68元，其中最高估值8.34元，最低估值6.08元，預估目標價為138.93元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.34(8.34)99.110.2
最低值6.08(6.08)6.216.436.7
平均值6.79(6.85)7.317.768.38
中位數6.68(6.8)7.27.838.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值209.05億221.48億234.49億248.36億
最低值195.75億197.31億206.09億216.54億
平均值201.17億208.11億217.33億228.64億
中位數200.76億207.39億215.65億223.63億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.036.127.457.936.93
營業收入147.96億171.30億205.37億205.83億202.87億

詳細資訊請看美股內頁：
帝亞吉歐公司(DEO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDEO

相關行情

台股首頁我要存股
帝亞吉歐公司125.440.45%

延伸閱讀


Empty