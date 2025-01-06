鉅亨速報 - Factset 最新調查：帝亞吉歐公司DEO-US的目標價調降至134.52元，幅度約5.36%
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對帝亞吉歐公司(DEO-US)提出目標價估值：中位數由142.13元下修至134.52元，調降幅度5.36%。其中最高估值157.59元，最低估值99.76元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予帝亞吉歐公司評價：積極樂觀9位、保持中立5位、保守悲觀3位。
帝亞吉歐公司今(6日)收盤價為121.38元。近5日股價下跌5.36%，標普指數下跌0.48%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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