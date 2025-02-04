蘋果在陸市佔遭華為小米夾擊持續下滑 陸媒：iPhone經銷商萌生加盟國產品牌想法

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-04 16:20

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中國媒體《字母榜》報導，開一家蘋果線下門市穩賺不賠的時代正一去不復返，在河南平頂山做了五年 iPhone 授權經銷商的李威去年 12 月因當月業績倒虧 1 萬多人民幣而心生加盟小米或華為的想法。

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爭奪更多李威一樣的轉銷商轉投陣營，正成為國產手機廠商們過去一年中的新策略。浦銀國際研究部副總裁、通信行業首席分析師沈岱說：「手機行業是一個強管道的生意，線下佔據廠商七成左右的銷量。不管是 OV，還是榮耀、小米，極強的管道能力都是它們佔領市場的核心優勢。」

尤其在高端市場，線下管道的重要性更為凸顯。以小米為例，該公司約 50% 的高端智慧手機通過線下管道出貨。

去年首季報發佈後，小米對外公佈一個新目標，也就是 2026 年小米之家門市數量從現有 1 萬家左右拓展至 2 萬家。截至去年第三季，小米在中國線下零售數量超過 13000 家。盧偉冰預估，小米線下零售門市數量到去年底會超過 15000 家，今年將達到 2 萬家。

對線下管道的重視，華為同樣不遑多讓。2021 年，華為被迫在門市賣車之際，便有外界分析指出，除幫助華為彌補手機銷量損失之外，另一層用意或許在於藉助賣車與手機以外全屋智慧家居業務形成聯動，最大程度保住線下管道。

除華為小米外，一眾國產手機廠去年發布的旗艦新機紛紛告別 3000 人民幣價位，持續向高階機種突圍。Canalys 研究分析師鍾曉磊說：「近年中國廠商對高端化戰略的堅定執行，以及與本土供應鏈夥伴深度協同，已逐步在軟硬體均取得成效。」

上述情況也反映在市佔率上，去年第二季，蘋果在中國市佔率逆勢下跌，排名退至第六，國產手機廠商有史以來首次包攬前五名。

近期一份調研機構公佈的數據也顯示，華為上季以 1308.78 萬支啟動量，重回中國手機市場第一名，小米緊隨其後，蘋果則在一貫被視為出貨旺季的第四季，iPhone 啟動量下滑至中國市場第三名位置。