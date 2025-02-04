盤中速報 - MANTRA大漲25.37%，報6.16美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 08:05
MANTRA(OM)在過去 24 小時內漲幅超過25.37%，最新價格6.16美元，總成交量達2.01億美元，總市值57.22億美元，目前市值排名第 18 名。
近 1 日最高價：6.3美元，近 1 日最低價：4.4美元，流通供給量：942,484,746。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.05%
- 近 1 月：+24.52%
- 近 3 月：+264.53%
- 近 6 月：+369.48%
- 今年以來：+29.90%
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