川普暫緩關稅戰！Fed古爾斯比：政策不確定性恐讓Fed放緩降息速度

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-02-04 08:20

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美國芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比周一 (3 日) 說，在川普政府引發的不確定性日益增加的情況下，聯準會 (Fed) 應更加謹慎地降低借貸成本。同日稍早，他的兩位同事也發表相同看法，兩人均認為未來經濟趨勢的不確定性加劇。

古爾斯比在接受媒體採訪時說：「現在我們必須更加謹慎地對待降息步伐，因為存在通膨再次抬頭的風險。」

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古爾斯比強調，聯準會評估關稅影響的任務並非簡單。「很難區分這是經濟過熱的跡象，還是貿易戰升級或其他地緣政治事件的暫時結果。我們正試圖找出問題的癥結點，當存在如此多的不確定性時，我們恐不得不放緩政策調整的速度。」

他並指出，若財政決策影響物價或就業，需要進行深入考慮。目前美國經濟正享有強勁成長和穩健消費基礎。

古爾斯比還表示，他的顧慮源於與商界人士的討論，包括汽車業的從業人員。

值得注意的是，古爾斯比在過去幾個月一直是 Fed 內部最挺降息的官員之一。

川普上周六 (1 日) 簽署行政命令對墨西哥與加拿大兩國輸美商品加徵 25% 的關稅，但在周一稍早跟墨西哥總統辛鮑姆通話後宣佈，美墨兩國同意將加徵關稅的措施立即暫緩一個月執行，並繼續進行談判。