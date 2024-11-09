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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司(NET-US)EPS預估上修至0.73元，預估目標價為91.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-09 00:15


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Cloudflare公司(NET-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.71元上修至0.73元，其中最高估值0.77元，最低估值0.7元，預估目標價為91.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.77(0.75)0.91.21
最低值0.7(0.69)0.710.8
平均值0.72(0.71)0.831.02
中位數0.73(0.71)0.841.03

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值16.63億21.90億29.86億31.46億
最低值16.58億20.43億25.23億31.46億
平均值16.60億20.93億26.29億31.46億
中位數16.61億20.91億26.20億31.46億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.72-0.40-0.83-0.59-0.55
營業收入2.87億4.31億6.56億9.75億12.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Cloudflare公司(NET-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNET

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