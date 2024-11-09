鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司(NET-US)EPS預估上修至0.73元，預估目標價為91.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-09 00:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Cloudflare公司(NET-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.71元上修至0.73元，其中最高估值0.77元，最低估值0.7元，預估目標價為91.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.77(0.75)
|0.9
|1.21
|最低值
|0.7(0.69)
|0.71
|0.8
|平均值
|0.72(0.71)
|0.83
|1.02
|中位數
|0.73(0.71)
|0.84
|1.03
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|16.63億
|21.90億
|29.86億
|31.46億
|最低值
|16.58億
|20.43億
|25.23億
|31.46億
|平均值
|16.60億
|20.93億
|26.29億
|31.46億
|中位數
|16.61億
|20.91億
|26.20億
|31.46億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.72
|-0.40
|-0.83
|-0.59
|-0.55
|營業收入
|2.87億
|4.31億
|6.56億
|9.75億
|12.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Cloudflare公司(NET-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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