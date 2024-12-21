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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐力士IX-US的目標價調降至126.5元，幅度約4.39%

鉅亨網新聞中心 2024-12-21 00:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對歐力士(IX-US)提出目標價估值：中位數由132.31元下修至126.5元，調降幅度4.39%。其中最高估值153.2元，最低估值112.94元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予歐力士評價：積極樂觀4位、保持中立4位、保守悲觀0位。

歐力士今(21日)收盤價為106.01元。近5日股價下跌4.39%，標普指數下跌3.04%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股IX市場預估目標價

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