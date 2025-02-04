〈貴金屬盤後〉黃金創歷史新高 川普關稅引發避險買盤
鉅亨網編譯陳又嘉 2025-02-04 04:50
黃金價格周一 (3 日) 創下歷史新高，因美國總統川普 (Donald Trump) 對加拿大、中國和墨西哥加徵關稅，引發市場對通膨加劇及經濟成長受損的擔憂，推動避險資金流入金市。
High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 表示，儘管美元走強通常會抑制金價，但市場對川普關稅政策的不確定性推動了避險需求，使金價持續走高。
川普宣布，從周二起對加拿大和墨西哥進口商品加徵 25% 關稅，對中國商品則課徵 10% 關稅，進一步加深市場對貿易戰的擔憂，恐拖累全球經濟成長並推升通膨壓力。
對此，加拿大與墨西哥紛紛宣布報復性措施，而中國則表示將向世界貿易組織 (WTO) 提起訴訟，並採取未具體說明的反制措施。
不過，川普隨後宣布，將對墨西哥商品的關稅暫緩一個月。
TD Securities 大宗商品策略主管 Bart Melek 表示，市場尚未完全消化貿易戰程度的影響，黃金價格的反應仍然有限。
Melek 補充道，「我們尚未看到金價完全反應，如果這場貿易戰持續更長時間，未來金價可能會大幅上升。」
黃金一向被視為在經濟或地緣政治不穩定時的避險資產。摩根大通 (J.P. Morgan) 則指出，短期內股市的負面情緒可能會對金價構成壓力，但關稅的干擾效應將成為黃金中期上漲的利多因素。
投資人本周將關注美國職缺數據、ADP 就業報告及非農就業報告，以評估美國經濟狀況。
另一方面，由於美國黃金期貨價格相較現貨溢價異常擴大，黃金交易商正將黃金從杜拜和香港等亞洲交易中心運往美國，以獲取套利空間。
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