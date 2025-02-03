營收速報 - 光聯(5315)1月營收1.51億元年增率高達53.63％
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 18:15
今年1-1月累計營收為1.51億元，累計年增率53.63%。
最新價為19.6元，近5日股價下跌0%，相關光電類指數下跌0%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-39 張
- 外資買賣超：-39 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|1.51億
|54%
|-10%
|24/12
|1.68億
|74%
|5%
|24/11
|1.60億
|68%
|7%
|24/10
|1.49億
|55%
|14%
|24/9
|1.31億
|30%
|-5%
|24/8
|1.37億
|14%
|10%
光聯(5315-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為LCM(Liquid Crystal Module )。LCD PANEL(Liquid Crystal Display Panel)。Others。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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