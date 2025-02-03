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鉅亨速報

營收速報 - 光聯(5315)1月營收1.51億元年增率高達53.63％

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 18:15


光聯(5315-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣1.51億元，年增率53.63%，月增率-10.07%。

今年1-1月累計營收為1.51億元，累計年增率53.63%。

最新價為19.6元，近5日股價下跌0%，相關光電類指數下跌0%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-39 張
  • 外資買賣超：-39 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 1.51億 54% -10%
24/12 1.68億 74% 5%
24/11 1.60億 68% 7%
24/10 1.49億 55% 14%
24/9 1.31億 30% -5%
24/8 1.37億 14% 10%

光聯(5315-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為LCM(Liquid Crystal Module )。LCD PANEL(Liquid Crystal Display Panel)。Others。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收光聯

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