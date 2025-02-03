敦吉製造業務成長強 去年毛利率創新高 全年EPS 5.3元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-03 17:55

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敦吉 (2459-TW) 今 (3) 日公布去年自結，受惠高毛利的製造業務營收比重持續提升，去年全年毛利率達 28.46%，創下歷史新高，營益率也突破 1 成，稅後純益 5.74 億元，年減 5%，每股稅後純益 5.3 元。

敦吉去年第四季營收 12.25 億元，季減 8%，年減 35%，毛利率 28.3%，季減 8.68 個百分點，年增 5.06 個百分點，營益率 14.82%，季減 3.75 個百分點，年增 2.44 個百分點，稅後純益 1.23 億元，季減 13%，年減 24%，每股稅後純益 1.08 元。

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敦吉去年全年營收 51.69 億元，年減 30%，毛利率 28.46%，年增 8.88 個百分點，營益率 14.82%，年增 4.98 個百分點，稅後純益 5.74 億元，年減 5%，每股稅後純益 5.3 元。

觀察三大產品線，敦吉近年積極耕耘製造事業群，去年製造業務佔營收比重提升至 55%，獲利占比高達 75%，其中，音圈馬達需求續強，尤其是音圈馬達 SMT 出貨暢旺，營收年增超過 60%，音圈馬達成型產品營收也年增超過 10%，顯示市場對其穩定的需求。

通路方面，敦吉去年因光學讀取頭 (OPU) 市場需求減少及儲存技術革新，產品進入生命周期終結 (EOL)，使年營收減少超過 18 億元，不過，由於 OPU 產品毛利率較低，對敦吉整體獲利影響有限。

驗證業務方面，敦吉的電磁相容測試業務表現亮眼，營收年增超過 20%，也帶動整體驗證業務的營收及獲利上皆繳出增長成績，年營收和獲利分別增長 8% 和 9%。