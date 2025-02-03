營收速報 - 德律(3030)1月營收6.45億元年增率高達38.47％
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 15:30
今年1-1月累計營收為6.45億元，累計年增率38.47%。
最新價為119.5元，近5日股價下跌0%，相關其他電子下跌0%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+785 張
- 外資買賣超：+622 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：+162 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|6.45億
|38%
|22%
|24/12
|5.31億
|-26%
|19%
|24/11
|4.46億
|44%
|-13%
|24/10
|5.15億
|83%
|-8%
|24/9
|5.58億
|60%
|5%
|24/8
|5.30億
|24%
|-2%
德律(3030-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為組裝電路板自動檢測設備暨相關治具。自動檢測設備。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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