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鉅亨速報

營收速報 - 德律(3030)1月營收6.45億元年增率高達38.47％

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 15:30


德律(3030-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣6.45億元，年增率38.47%，月增率21.5%。

今年1-1月累計營收為6.45億元，累計年增率38.47%。

最新價為119.5元，近5日股價下跌0%，相關其他電子下跌0%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+785 張
  • 外資買賣超：+622 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：+162 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 6.45億 38% 22%
24/12 5.31億 -26% 19%
24/11 4.46億 44% -13%
24/10 5.15億 83% -8%
24/9 5.58億 60% 5%
24/8 5.30億 24% -2%

德律(3030-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為組裝電路板自動檢測設備暨相關治具。自動檢測設備。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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