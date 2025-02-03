鉅亨速報 - Factset 最新調查：泓德能源(6873-TW)EPS預估上修至9.93元，預估目標價為300元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 16:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對泓德能源(6873-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.7元上修至9.93元，其中最高估值14.38元，最低估值8.9元，預估目標價為300元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|14.38(11.2)
|17.12
|19.83
|最低值
|8.9(8.86)
|15.45
|19.07
|平均值
|10.64(9.85)
|16.34
|19.39
|中位數
|9.93(9.7)
|16.19
|19.26
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|10,390,000
|19,274,000
|22,519,000
|最低值
|9,667,000
|14,521,000
|15,304,000
|平均值
|10,029,670
|16,742,170
|20,000,330
|中位數
|9,991,000
|16,274,000
|22,178,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|8.36
|8.18
|3.02
|3.83
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,839,009
|5,060,371
|2,680,010
|2,298,059
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6873/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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