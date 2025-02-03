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鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估上修至11.38元，預估目標價為307元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 12:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對統一超(2912-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.31元上修至11.38元，其中最高估值11.75元，最低估值11.15元，預估目標價為307元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值11.75(11.75)12.9914.64
最低值11.15(11.15)11.5812.52
平均值11.42(11.39)12.1613.21
中位數11.38(11.31)12.212.99

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值340,811,730363,136,810387,188,140
最低值337,378,000350,012,000362,677,000
平均值338,379,420356,675,790376,955,880
中位數338,094,870357,304,900379,127,400

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.218.938.529.85
營業收入
(單位：新台幣千元)		317,041,854290,434,137262,735,464258,494,907

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2912/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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