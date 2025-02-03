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中華電信Hami Video收視蛇年新春開紅盤 收視年增5成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-03 18:50

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中華電信Hami Video收視蛇年新春開紅盤，收視年增5成。(鉅亨網資料照)

中華電信 (2412-TW)Hami Video 蛇年新春開紅盤，整體收視較去年春節同期成長 50%，台劇與韓劇表現亮眼，在台韓影視帶動下，平台用戶自主訂閱也較去年同期成長 2.3 倍。 

中華電信表示，旗下影視業務 2024 年有所斬獲，受惠奧運掀起運動收視熱潮，以及共同出品台劇《八尺門的辯護人》、《商魂》橫掃金鐘獎，Hami Video 影劇館訂戶數較 2023 年成長 35%、電視館年增 1.47 倍。 


中華電信進一步提到，影劇館 2024 年每月平均不重複收視用戶年增 77%，收視時數年增 1.1 倍；電視館不重複收視用戶則年增 1.4 倍。 

根據創市際「2024 影視 OTT 串流服務滿意度調查」，Hami Video 獲消費者票選本土 OTT 品牌節目內容最多元、有最多獨家內容，以及最喜歡的本土 OTT 三大肯定。中華電信指出，將持續投入更多台灣原創電影及戲劇製作，助攻台灣影視軟實力，提供客戶多元的作品。 

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