search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 牧德(3563)1月營收2.15億元年增率高達167.8％

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 15:15


牧德(3563-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣2.15億元，年增率167.8%，月增率0.81%。

今年1-1月累計營收為2.15億元，累計年增率167.8%。

最新價為362元，近5日股價下跌0%，相關光 電 業下跌0%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-100 張
  • 外資買賣超：-110 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+10 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 2.15億 168% 1%
24/12 2.14億 200% 2%
24/11 2.09億 184% 14%
24/10 1.84億 102% 43%
24/9 1.29億 20% 21%
24/8 1.07億 -24% -4%

牧德(3563-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為非接觸式機械視覺檢測系統設備。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報1月營收牧德

相關行情

台股首頁我要存股
牧德362-3.47%
美元/台幣32.9680.88%

延伸閱讀


Empty