鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一(1216-TW)EPS預估下修至3.85元，預估目標價為93.5元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 14:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對統一(1216-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.87元下修至3.85元，其中最高估值4.24元，最低估值3.7元，預估目標價為93.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.24(4.24)
|4.7
|5.17
|最低值
|3.7(3.75)
|4.07
|4.42
|平均值
|3.87(3.91)
|4.33
|4.65
|中位數
|3.85(3.87)
|4.32
|4.53
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|668,428,590
|716,276,000
|736,063,530
|最低值
|653,576,460
|676,837,000
|709,632,000
|平均值
|657,804,920
|692,557,540
|722,929,250
|中位數
|656,341,470
|694,134,560
|721,603,010
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.23
|3.02
|3.5
|3.79
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|581,102,935
|524,831,664
|473,501,669
|447,319,979
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1216/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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