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鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一(1216-TW)EPS預估下修至3.85元，預估目標價為93.5元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 14:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對統一(1216-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.87元下修至3.85元，其中最高估值4.24元，最低估值3.7元，預估目標價為93.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.24(4.24)4.75.17
最低值3.7(3.75)4.074.42
平均值3.87(3.91)4.334.65
中位數3.85(3.87)4.324.53

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值668,428,590716,276,000736,063,530
最低值653,576,460676,837,000709,632,000
平均值657,804,920692,557,540722,929,250
中位數656,341,470694,134,560721,603,010

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS3.233.023.53.79
營業收入
(單位：新台幣千元)		581,102,935524,831,664473,501,669447,319,979

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1216/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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