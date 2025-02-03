SoftBank、OpenAI攜手 尋求日企支持 推動日本AI發展

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-03 16:50

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軟銀集團創辦人孫正義周一 (3 日) 在東京與 OpenAI 執行長 Sam Altman 同台亮相，這是其在全球推動人工智慧基礎設施投資的一部分。

這場名為「透過人工智慧轉型商業」的活動中，還有安謀控股 (ARM-US) 執行長 Rene Haas 以及軟銀電信部門負責人宮川潤一 (Junichi Miyakawa) 一同參與。根據日媒稍早的報導，孫正義和 Altman 計畫尋求數百家日本企業的支持，以推動數據中心、發電廠以及其他人工智慧相關硬體的建設。

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據悉，孫正義和 Altman 當天稍後還將會見首相石破茂。

軟銀正與 OpenAI、甲骨文公司 (ORCL-US) 和阿布達比支持的 MGX 合作，在美國建立數據中心和基礎設施，為 ChatGPT 的開發者提供支持，即「星際之門計畫」。軟銀預計立即投入 1000 億美元，並在未來四年內至少投入 5000 億美元，以建立更多運算能力。

孫正義多次表示，日本在很大程度上錯過了網路發展的初期浪潮，不能再錯失下一個 30 年。然而，這個資源匱乏的國家仍然受到進口石油和天然氣高價的限制，同時，由於 2011 年福島核災的影響，以及日本每年都會發生數百次明顯地震，公眾對核能抱持謹慎態度。

周一上午，軟銀股價在東京下跌了 2.5%。由於對「星際之門」計畫的可行性和財務影響的擔憂，軟銀的信用違約交換 (CDS) 大幅擴大，這是衡量信用風險的一項指標。截至上午 8 點 50 分，該公司五年期 CDS 的買賣中間價約為 235 個基點，為 2024 年 8 月以來最高。

軟銀集團與 OpenAI 的合作也包括共同開發和銷售名為「Cristal intelligence」的先進企業 AI 技術。軟銀集團將每年投入 30 億美元，在其集團公司內部部署 OpenAI 的解決方案，包括 ChatGPT Enterprise。

此外，為了加速在日本的部署，OpenAI 和軟銀集團將成立一家合資公司「SB OpenAI Japan」，專門向日本主要企業銷售 Cristal intelligence。