SoftBank、OpenAI攜手 尋求日企支持 推動日本AI發展
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-03 16:50
軟銀集團創辦人孫正義周一 (3 日) 在東京與 OpenAI 執行長 Sam Altman 同台亮相，這是其在全球推動人工智慧基礎設施投資的一部分。
這場名為「透過人工智慧轉型商業」的活動中，還有安謀控股 (ARM-US) 執行長 Rene Haas 以及軟銀電信部門負責人宮川潤一 (Junichi Miyakawa) 一同參與。根據日媒稍早的報導，孫正義和 Altman 計畫尋求數百家日本企業的支持，以推動數據中心、發電廠以及其他人工智慧相關硬體的建設。
據悉，孫正義和 Altman 當天稍後還將會見首相石破茂。
軟銀正與 OpenAI、甲骨文公司 (ORCL-US) 和阿布達比支持的 MGX 合作，在美國建立數據中心和基礎設施，為 ChatGPT 的開發者提供支持，即「星際之門計畫」。軟銀預計立即投入 1000 億美元，並在未來四年內至少投入 5000 億美元，以建立更多運算能力。
孫正義多次表示，日本在很大程度上錯過了網路發展的初期浪潮，不能再錯失下一個 30 年。然而，這個資源匱乏的國家仍然受到進口石油和天然氣高價的限制，同時，由於 2011 年福島核災的影響，以及日本每年都會發生數百次明顯地震，公眾對核能抱持謹慎態度。
周一上午，軟銀股價在東京下跌了 2.5%。由於對「星際之門」計畫的可行性和財務影響的擔憂，軟銀的信用違約交換 (CDS) 大幅擴大，這是衡量信用風險的一項指標。截至上午 8 點 50 分，該公司五年期 CDS 的買賣中間價約為 235 個基點，為 2024 年 8 月以來最高。
軟銀集團與 OpenAI 的合作也包括共同開發和銷售名為「Cristal intelligence」的先進企業 AI 技術。軟銀集團將每年投入 30 億美元，在其集團公司內部部署 OpenAI 的解決方案，包括 ChatGPT Enterprise。
此外，為了加速在日本的部署，OpenAI 和軟銀集團將成立一家合資公司「SB OpenAI Japan」，專門向日本主要企業銷售 Cristal intelligence。
Cristal intelligence 將為企業客製化整合系統和數據，並將 OpenAI 在 2024 年推出的 o1 系列 AI 模型發展成能夠獨立執行任務的 AI 代理。這些 AI 代理將自動執行日常任務，例如生成財務報告、起草文件和管理客戶諮詢，使專業人士能夠專注於更具創造性和戰略性的決策。軟銀集團計畫將 Cristal intelligence 部署到包括 Arm 和軟銀公司在內的所有集團公司，並將優先在日本獲得 OpenAI 最新、最先進的模型。
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