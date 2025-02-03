外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.78%，報1466.99元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 14:20
截至台北時間03日14:20，美元/韓元上漲11.3點漲幅達0.78%，暫報1466.99點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.96%
- 近 1 週：+1.94%
- 近 3 月：+5.60%
- 近 6 月：+7.30%
- 今年以來：-1.43%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.77，本日上漲0.3%
- 美元/新加坡幣相關性0.75，本日上漲0.58%
- 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日上漲1.28%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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