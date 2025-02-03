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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.78%，報1466.99元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 14:20


截至台北時間03日14:20，美元/韓元上漲11.3點漲幅達0.78%，暫報1466.99點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.96%
  • 近 1 週：+1.94%
  • 近 3 月：+5.60%
  • 近 6 月：+7.30%
  • 今年以來：-1.43%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.77，本日上漲0.3%
  • 美元/新加坡幣相關性0.75，本日上漲0.58%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日上漲1.28%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.69，本日上漲1.7%
  • 澳元/美元相關性-0.68，本日上漲1.4%
  • 歐元/美元相關性-0.64，本日上漲1.15%

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美元/韓元1466.370.73%
人民幣/美元0.137893-0.07%
紐元/美元0.5557-1.40%
澳元/美元0.6137-1.19%
歐元/美元1.0224-1.33%

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