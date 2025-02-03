馬斯克動手了！DOGE要全面控制美國政府？

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-02-03 09:40

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在辦公室「安營扎寨」、各個部門安插「眼線」、聲勢堪比當年入住 twitter…… 在川普政府履新僅兩周之際，矽谷「鋼鐵俠」馬斯克以令人瞠目的速度，將觸角伸向美國聯邦政府核心命脈。

這一次，馬斯克插手了美國政府的核心支付系統，這個系統幾乎處理了美國政府 88% 聯邦支付，涉及每月向 8,100 萬人支付社會保障、醫療保險、退伍軍人福利等「生存血液」。

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馬斯克的企圖心不只於此。DOGE 還迅速接管人事管理局（OPM）、總務管理局等政府機構。

在距離白宮不遠處的 OPM 大樓，五樓走廊已經放了馬斯克的沙發床，大有全天候工作的架勢。該辦公室是主任辦公室，只能以安全徽章或安全護送人員進入。

這一做法讓人想起馬斯克 2022 年接管 Twitter 時的做法。一名員工表示：「感覺像是敵意收購。」

隨著部分資深公務員被排除在管理數百萬聯邦僱員個資的電腦系統之外，包括出生日期、社保號碼等敏感資料，網絡安全隱患也隨之加劇。

據《路透社》上周五（31 日）報導，一位官員坦言：「我們無法看到他們在電腦和資料系統中做什麼，這引發極大擔憂。沒有監督，會產生真正的網路安全和駭客入侵隱患。」

馬斯克似乎在用行動證明，他不僅要改變政府內部運作的效率，更要通過這種幾乎霸道的手段，將自己的影響力延伸到美國政府各個角落。

馬斯克的這些舉動，到底是為了推動政府的數位化改革，還是另有深意？

從當前背景來看，外界對馬斯克的介入產生了強烈分歧。一方面，馬斯克似乎是在推動一場全新的、科技化的政府改革。他的目標是運用先進數位工具和創新思維，改善政府資源配置，提升政府運作效率。

上月，據《彭博》報導，馬斯克已開始討論在 DOGE 使用區塊鏈技術。他與親密盟友探討了利用數位賬本技術來提高政府效率、削減成本的想法，包括使用區塊鏈追蹤聯邦支出、保護數據、進行支付，甚至管理建築物。

一位消息人士透露，馬斯克在川普就職前就已經招募約 100 名志願者編寫代碼。

另一方面，馬斯克的介入，也意味著川普政府能夠更加自由地操控政府運作。

《華盛頓郵報》指出，川普簽署了一道行政命令，指示所有機關要確保 DOGE 能夠「全面、及時地訪問所有未分類的機構紀錄、軟體系統和 IT 系統」。