外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌1.22%，報0.5567元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 08:00
截至台北時間03日08:00，紐元/美元下跌0.0069點跌幅達1.22%，暫報0.5567點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.75%
- 近 1 週：-1.28%
- 近 3 月：-5.48%
- 近 6 月：-5.39%
- 今年以來：+0.73%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性-0.84，本日下跌1.24%
- 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日下跌0.72%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.80，本日下跌1.25%
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