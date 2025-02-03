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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌1.22%，報0.5567元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 08:00


截至台北時間03日08:00，紐元/美元下跌0.0069點跌幅達1.22%，暫報0.5567點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.75%
  • 近 1 週：-1.28%
  • 近 3 月：-5.48%
  • 近 6 月：-5.39%
  • 今年以來：+0.73%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.94，本日下跌1.21%
  • 歐元/美元相關性0.80，本日下跌1.14%
  • 英鎊/美元相關性0.73，本日下跌0.81%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/挪威克朗相關性-0.84，本日下跌1.24%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日下跌0.72%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.80，本日下跌1.25%

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紐元/美元0.5569-1.19%
澳元/美元0.6138-1.18%
歐元/美元1.0237-1.21%
英鎊/美元1.2296-0.76%

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