鉅亨速報 - Factset 最新調查：同步金融(SYF-US)EPS預估上修至7.75元，預估目標價為79.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-01 00:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對同步金融(SYF-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.6元上修至7.75元，其中最高估值8.19元，最低估值5.87元，預估目標價為79.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.19(8.19)
|11.32
|14.17
|最低值
|5.87(5.87)
|8
|9.8
|平均值
|7.54(7.5)
|8.8
|10.75
|中位數
|7.75(7.6)
|8.75
|9.98
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|157.28億
|176.79億
|191.00億
|最低值
|152.97億
|157.98億
|165.46億
|平均值
|154.85億
|162.53億
|176.08億
|中位數
|154.82億
|162.10億
|173.83億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.27
|7.34
|6.15
|5.19
|8.55
|營業收入
|128.27億
|112.24億
|131.95億
|173.38億
|207.59億
詳細資訊請看美股內頁：
同步金融(SYF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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