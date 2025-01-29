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鉅亨速報 - Factset 最新調查：同步金融(SYF-US)EPS預估上修至7.15元，預估目標價為76.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-29 06:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對同步金融(SYF-US)做出2025年EPS預估：中位數由7元上修至7.15元，其中最高估值8.19元，最低估值5.87元，預估目標價為76.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.19(8.48)12.1810.75
最低值5.87(5.87)7.610.75
平均值7.2(7.05)8.4710.75
中位數7.15(7)8.1910.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值163.98億186.62億179.41億
最低值147.10億156.85億179.41億
平均值155.79億163.10億179.41億
中位數154.90億161.46億179.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS2.277.346.155.19
營業收入128.27億112.24億131.95億173.38億

詳細資訊請看美股內頁：
同步金融(SYF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSYF

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