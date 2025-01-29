鉅亨速報 - Factset 最新調查：同步金融(SYF-US)EPS預估上修至7.15元，預估目標價為76.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-29 06:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對同步金融(SYF-US)做出2025年EPS預估：中位數由7元上修至7.15元，其中最高估值8.19元，最低估值5.87元，預估目標價為76.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.19(8.48)
|12.18
|10.75
|最低值
|5.87(5.87)
|7.6
|10.75
|平均值
|7.2(7.05)
|8.47
|10.75
|中位數
|7.15(7)
|8.19
|10.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|163.98億
|186.62億
|179.41億
|最低值
|147.10億
|156.85億
|179.41億
|平均值
|155.79億
|163.10億
|179.41億
|中位數
|154.90億
|161.46億
|179.41億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.27
|7.34
|6.15
|5.19
|營業收入
|128.27億
|112.24億
|131.95億
|173.38億
詳細資訊請看美股內頁：
同步金融(SYF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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