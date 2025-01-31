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鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠而浦(WHR-US)EPS預估下修至10.01元，預估目標價為109.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:16


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對惠而浦(WHR-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.21元下修至10.01元，其中最高估值14.5元，最低估值9元，預估目標價為109.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.5(14.5)1614.7516.47
最低值9(9)101116.47
平均值10.54(10.9)12.413.4216.47
中位數10.01(10.21)12.3114.516.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值169.27億174.74億166.43億173.70億
最低值154.51億154.20億160.33億173.70億
平均值160.03億163.05億163.90億173.70億
中位數157.59億160.46億164.95億173.70億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS17.0728.36-27.188.72-5.87
營業收入194.49億219.83億197.24億194.57億166.07億

詳細資訊請看美股內頁：
惠而浦(WHR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWHR

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