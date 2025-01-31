鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠而浦(WHR-US)EPS預估下修至10.01元，預估目標價為109.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對惠而浦(WHR-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.21元下修至10.01元，其中最高估值14.5元，最低估值9元，預估目標價為109.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.5(14.5)
|16
|14.75
|16.47
|最低值
|9(9)
|10
|11
|16.47
|平均值
|10.54(10.9)
|12.4
|13.42
|16.47
|中位數
|10.01(10.21)
|12.31
|14.5
|16.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|169.27億
|174.74億
|166.43億
|173.70億
|最低值
|154.51億
|154.20億
|160.33億
|173.70億
|平均值
|160.03億
|163.05億
|163.90億
|173.70億
|中位數
|157.59億
|160.46億
|164.95億
|173.70億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|17.07
|28.36
|-27.18
|8.72
|-5.87
|營業收入
|194.49億
|219.83億
|197.24億
|194.57億
|166.07億
詳細資訊請看美股內頁：
惠而浦(WHR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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