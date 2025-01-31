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鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特爾(INTC-US)EPS預估下修至0.75元，預估目標價為22.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:16


根據FactSet最新調查，共39位分析師，對英特爾(INTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.9元下修至0.75元，其中最高估值1.28元，最低估值0.22元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.28(1.45)2.062.68
最低值0.22(0.64)0.781.29
平均值0.72(0.93)1.341.88
中位數0.75(0.9)1.241.99

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值576.10億629.27億660.30億
最低值517.12億545.02億572.68億
平均值547.42億586.68億619.14億
中位數549.00億583.07億620.83億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS4.944.861.940.40
營業收入778.67億790.24億630.54億542.28億

詳細資訊請看美股內頁：
英特爾(INTC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINTC

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