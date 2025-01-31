鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特爾(INTC-US)EPS預估下修至0.75元，預估目標價為22.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:16
根據FactSet最新調查，共39位分析師，對英特爾(INTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.9元下修至0.75元，其中最高估值1.28元，最低估值0.22元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.28(1.45)
|2.06
|2.68
|最低值
|0.22(0.64)
|0.78
|1.29
|平均值
|0.72(0.93)
|1.34
|1.88
|中位數
|0.75(0.9)
|1.24
|1.99
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|576.10億
|629.27億
|660.30億
|最低值
|517.12億
|545.02億
|572.68億
|平均值
|547.42億
|586.68億
|619.14億
|中位數
|549.00億
|583.07億
|620.83億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.94
|4.86
|1.94
|0.40
|營業收入
|778.67億
|790.24億
|630.54億
|542.28億
詳細資訊請看美股內頁：
英特爾(INTC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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