鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅傑斯通訊(RCI-US)EPS預估下修至3.49元，預估目標價為45.98元
鉅亨網新聞中心 2024-12-18 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對羅傑斯通訊(RCI-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.57元下修至3.49元，其中最高估值3.81元，最低估值3.37元，預估目標價為45.98元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.81(3.81)
|4.66
|5.05
|3.94
|最低值
|3.37(3.37)
|2.93
|3.09
|3.94
|平均值
|3.53(3.54)
|3.7
|3.84
|3.94
|中位數
|3.49(3.57)
|3.71
|3.7
|3.94
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|148.47億
|152.99億
|159.02億
|最低值
|143.21億
|146.04億
|148.61億
|平均值
|146.22億
|149.76億
|153.14億
|中位數
|146.18億
|150.88億
|154.67億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.01
|2.35
|2.46
|2.56
|1.20
|營業收入
|113.60億
|103.75億
|116.89億
|118.26億
|143.06億
詳細資訊請看美股內頁：
羅傑斯通訊(RCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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