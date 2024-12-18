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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅傑斯通訊(RCI-US)EPS預估下修至3.49元，預估目標價為45.98元

鉅亨網新聞中心 2024-12-18 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對羅傑斯通訊(RCI-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.57元下修至3.49元，其中最高估值3.81元，最低估值3.37元，預估目標價為45.98元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.81(3.81)4.665.053.94
最低值3.37(3.37)2.933.093.94
平均值3.53(3.54)3.73.843.94
中位數3.49(3.57)3.713.73.94

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值148.47億152.99億159.02億
最低值143.21億146.04億148.61億
平均值146.22億149.76億153.14億
中位數146.18億150.88億154.67億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.012.352.462.561.20
營業收入113.60億103.75億116.89億118.26億143.06億

詳細資訊請看美股內頁：
羅傑斯通訊(RCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRCI

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