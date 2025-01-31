AI科研重大升級！OpenAI攜手美國家實驗室 將在輝達超級電腦上部署AI推理模型

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-31 12:40

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ChatGPT 母公司 OpenAI 周四 (30 日) 宣佈，將攜手美國國家實驗室共同利用 OpenAI 最新的推理模型，為後者 1.5 萬名頂尖科學家們提供強大 AI 工具，以驅動科學研究的突破。

OpenAI 的推理模型將被部署在洛斯阿拉莫斯國家實驗室 (LANL) 的輝達(NVDA-US)Venado 超級電腦上，供來自 LANL、勞倫斯利弗莫爾和桑迪亞國家實驗室的研究人員共用使用。

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OpenAI 在一份公告中明確列出此次合作的六大關鍵領域，第一個領域是加速基礎科學研究，鞏固美國在全球科技領域的領導地位，其次是雙方合作將聚焦探索疾病治療和預防的新方法，攻克人類健康難題。

此外，雙方將加強網路安全，保護美國電力網路，應對日益嚴峻的安全挑戰。

第四個合作領域則是希望開創美國能源領導的新時代，釋放自然資源的潛力，革新國家能源基礎設施，第五個領域則是提升美國安全保障，通過改進對自然和人為威脅（如生物和網路威脅）的早期檢測來防患未然。

最後一個領域則希望深化對宇宙運行規律的理解，從基礎數學到高能物理，探索宇宙的奧秘。

OpenAI 在公告中還特別提及，美國國家實驗室在核安全領域也承擔著重要職責，OpenAI 的技術也將助力減少核戰爭風險，確保核材料和武器的安全

作為 OpenAI 重要合作夥伴的微軟，在此次合作中也扮演著關鍵角色。

公告中還提到，微軟 (MSFT-US) 將作為 OpenAI 在 AI 計算基礎設施方面的首選合作夥伴，與 OpenAI 和國家實驗室共同構建強大的 AI 計算平台，為科學研究提供堅實的算力支撐。