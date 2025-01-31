外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.68%，報1.5123元
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 04:40
截至台北時間31日04:40，歐元/加幣上漲0.0102點漲幅達0.68%，暫報1.5123點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.01%
- 近 1 週：+0.41%
- 近 3 月：-0.21%
- 近 6 月：+0.22%
- 今年以來：+0.84%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.64，本日上漲0.35%
- 美元/新加坡幣相關性-0.54，本日上漲0.27%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.51，本日上漲0.54%
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