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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.68%，報1.5123元

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 04:40


截至台北時間31日04:40，歐元/加幣上漲0.0102點漲幅達0.68%，暫報1.5123點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.01%
  • 近 1 週：+0.41%
  • 近 3 月：-0.21%
  • 近 6 月：+0.22%
  • 今年以來：+0.84%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.71，本日上漲0.26%
  • 歐元/澳元相關性0.59，本日上漲0.1%
  • 英鎊/美元相關性0.53，本日上漲0.24%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.64，本日上漲0.35%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.54，本日上漲0.27%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.51，本日上漲0.54%

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