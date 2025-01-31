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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲0.99%，報1.4559元

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 04:40


截至台北時間31日04:40，美元/加幣上漲0.0142點漲幅達0.99%，暫報1.4559點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.07%
  • 近 1 週：+0.29%
  • 近 3 月：+3.61%
  • 近 6 月：+4.09%
  • 今年以來：+0.22%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.75，本日上漲0.2%
  • 美元/新加坡幣相關性0.73，本日上漲0.25%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日上漲0.51%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.78，本日上漲0.48%
  • 澳元/美元相關性-0.78，本日上漲0.35%
  • 歐元/美元相關性-0.70，本日上漲0.25%

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美元/加幣1.4474-0.10%
紐元/美元0.56420.16%
澳元/美元0.62210.23%
歐元/美元1.0387-0.03%

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