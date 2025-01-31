外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲0.99%，報1.4559元
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 04:40
截至台北時間31日04:40，美元/加幣上漲0.0142點漲幅達0.99%，暫報1.4559點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.07%
- 近 1 週：+0.29%
- 近 3 月：+3.61%
- 近 6 月：+4.09%
- 今年以來：+0.22%
美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.75，本日上漲0.2%
- 美元/新加坡幣相關性0.73，本日上漲0.25%
- 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日上漲0.51%
美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
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