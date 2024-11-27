鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)EPS預估上修至10.4元，預估目標價為150.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-27 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.19元上修至10.4元，其中最高估值11.46元，最低估值9.48元，預估目標價為150.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.46(11.46)
|12.14
|12.88
|最低值
|9.48(9.48)
|10.05
|10.98
|平均值
|10.4(10.38)
|11.13
|11.93
|中位數
|10.4(10.19)
|11.13
|11.93
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|145.58億
|157.00億
|161.76億
|最低值
|138.87億
|145.41億
|161.12億
|平均值
|140.84億
|150.27億
|161.44億
|中位數
|140.22億
|149.87億
|161.44億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.89
|6.63
|6.98
|7.97
|9.70
|營業收入
|81.98億
|98.76億
|111.76億
|130.13億
|149.23億
詳細資訊請看美股內頁：
雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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