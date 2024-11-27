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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)EPS預估上修至10.4元，預估目標價為150.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-27 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.19元上修至10.4元，其中最高估值11.46元，最低估值9.48元，預估目標價為150.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值11.46(11.46)12.1412.88
最低值9.48(9.48)10.0510.98
平均值10.4(10.38)11.1311.93
中位數10.4(10.19)11.1311.93

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值145.58億157.00億161.76億
最低值138.87億145.41億161.12億
平均值140.84億150.27億161.44億
中位數140.22億149.87億161.44億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.896.636.987.979.70
營業收入81.98億98.76億111.76億130.13億149.23億

詳細資訊請看美股內頁：
雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRJF

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