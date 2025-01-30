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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Popular Inc.(BPOP-US)EPS預估上修至9.96元，預估目標價為108.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 00:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Popular Inc.(BPOP-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.71元上修至9.96元，其中最高估值10.42元，最低估值9.47元，預估目標價為108.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值10.42(10.42)12.4
最低值9.47(9.3)11.05
平均值9.95(9.81)11.92
中位數9.96(9.71)12.07

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值33.06億35.09億
最低值31.06億32.56億
平均值31.68億33.61億
中位數31.26億33.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.8711.4614.637.528.56
營業收入25.96億27.55億31.12億39.11億43.50億

詳細資訊請看美股內頁：
Popular Inc.(BPOP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBPOP

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