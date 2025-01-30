鉅亨速報 - Factset 最新調查：Popular Inc.(BPOP-US)EPS預估上修至9.96元，預估目標價為108.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-30 00:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Popular Inc.(BPOP-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.71元上修至9.96元，其中最高估值10.42元，最低估值9.47元，預估目標價為108.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|10.42(10.42)
|12.4
|最低值
|9.47(9.3)
|11.05
|平均值
|9.95(9.81)
|11.92
|中位數
|9.96(9.71)
|12.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|33.06億
|35.09億
|最低值
|31.06億
|32.56億
|平均值
|31.68億
|33.61億
|中位數
|31.26億
|33.45億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.87
|11.46
|14.63
|7.52
|8.56
|營業收入
|25.96億
|27.55億
|31.12億
|39.11億
|43.50億
詳細資訊請看美股內頁：
Popular Inc.(BPOP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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