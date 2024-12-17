search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一國民銀行控股FCNCA-US的目標價調升至2425元，幅度約5.43%

鉅亨網新聞中心 2024-12-17 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對第一國民銀行控股(FCNCA-US)提出目標價估值：中位數由2300元上修至2425元，調升幅度5.43%。其中最高估值2700元，最低估值2000元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予第一國民銀行控股評價：積極樂觀7位、保持中立6位、保守悲觀0位。

第一國民銀行控股今(17日)收盤價為2123.44元。近5日股價下跌5.43%，標普指數上漲0.35%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股FCNCA市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
第一國民銀行控股2123.441.75%

延伸閱讀


Empty