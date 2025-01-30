鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGNC投資(AGNC-US)EPS預估下修至1.65元，預估目標價為10.25元
鉅亨網新聞中心 2025-01-30 02:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對AGNC投資(AGNC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.69元下修至1.65元，其中最高估值1.8元，最低估值1.41元，預估目標價為10.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.8(2.02)
|1.72
|1.48
|最低值
|1.41(1.47)
|1.44
|1.37
|平均值
|1.63(1.7)
|1.56
|1.43
|中位數
|1.65(1.69)
|1.53
|1.43
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|40.55億
|34.26億
|16.29億
|最低值
|32.41億
|32.25億
|16.29億
|平均值
|35.22億
|32.95億
|16.29億
|中位數
|33.14億
|32.33億
|16.29億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.66
|1.22
|-2.41
|0.05
|0.93
|營業收入
|3.41億
|24.14億
|33.04億
|10.06億
|47.89億
詳細資訊請看美股內頁：
AGNC投資(AGNC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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