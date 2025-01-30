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鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGNC投資(AGNC-US)EPS預估下修至1.65元，預估目標價為10.25元

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 02:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對AGNC投資(AGNC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.69元下修至1.65元，其中最高估值1.8元，最低估值1.41元，預估目標價為10.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.8(2.02)1.721.48
最低值1.41(1.47)1.441.37
平均值1.63(1.7)1.561.43
中位數1.65(1.69)1.531.43

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值40.55億34.26億16.29億
最低值32.41億32.25億16.29億
平均值35.22億32.95億16.29億
中位數33.14億32.33億16.29億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.661.22-2.410.050.93
營業收入3.41億24.14億33.04億10.06億47.89億

詳細資訊請看美股內頁：
AGNC投資(AGNC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAGNC

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