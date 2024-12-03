鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.CLS-US的目標價調升至75元，幅度約4.17%
鉅亨網新聞中心 2024-12-03 00:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Celestica, Inc.(CLS-US)提出目標價估值：中位數由72元上修至75元，調升幅度4.17%。其中最高估值100元，最低估值68元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Celestica, Inc.評價：積極樂觀10位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Celestica, Inc.今(3日)收盤價為85.49元。近5日股價下跌4.17%，標普指數上漲1.06%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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