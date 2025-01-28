〈紐約匯市〉DeepSeek風暴來襲 避險貨幣走強 美元走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-01-28 05:59

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日元、瑞郎等避險貨幣周一（27 日）走強，美元兌主流貨幣走低，市場評估中國新創公司 DeepSeek 推出免費開源人工智慧（AI）大模型的影響。

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上周中國量化巨頭幻方量化旗下大模型公司 DeepSeek 正式發布推理大模型 DeepSeek-R1，該模型在數學、編程、推理等關鍵領域的表現，甚至能媲美 OpenAI 最強推理模型 o1。

更重要的是，DeepSeek 發布的技術報告顯示，DeepSeek-R1 的訓練費用僅 OpenAI 最新大模型的三十分之一。目前 DeepSeek 已經超越 ChatGPT，成為蘋果 APP Store 美國地區下載量最大的免費應用程式（App）。

不少投資人開始質疑，美國眾多大型科技公司在 AI 模型和資料中心上投入大量資金的意義。

日元兌美元匯價漲 0.87%，報 154.63 日元兌 1 美元。瑞郎匯率漲 0.5%，報 0.90155 美元。

日本央行上周五升息也給市場帶來不安。三天前，日本央行在貨幣政策會議上將基準利率從 0.25% 上調至 0.5%，提高至 2008 年 10 月以來最高水準。

凱投國際宏觀經濟咨詢公司分析師說：「如果通膨率沒有『持久地』穩定在 2% 的目標水準，我們現在可以預期，央行在下次會議上會再次升息。」

值得一提的是，去年 7 月日本央行把利率提高至 0.25% 時，日元反彈勢頭突然加速，導致股市一度崩盤，日經 225 指數在去年 8 月 5 日暴跌超過 12%，進而帶崩全球市場。

截至台北時間周二（28 日）約 6：00 價格：