〈紐約匯市〉DeepSeek風暴來襲 避險貨幣走強 美元走低
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-01-28 05:59
日元、瑞郎等避險貨幣周一（27 日）走強，美元兌主流貨幣走低，市場評估中國新創公司 DeepSeek 推出免費開源人工智慧（AI）大模型的影響。
上周中國量化巨頭幻方量化旗下大模型公司 DeepSeek 正式發布推理大模型 DeepSeek-R1，該模型在數學、編程、推理等關鍵領域的表現，甚至能媲美 OpenAI 最強推理模型 o1。
更重要的是，DeepSeek 發布的技術報告顯示，DeepSeek-R1 的訓練費用僅 OpenAI 最新大模型的三十分之一。目前 DeepSeek 已經超越 ChatGPT，成為蘋果 APP Store 美國地區下載量最大的免費應用程式（App）。
不少投資人開始質疑，美國眾多大型科技公司在 AI 模型和資料中心上投入大量資金的意義。
日本央行上周五升息也給市場帶來不安。三天前，日本央行在貨幣政策會議上將基準利率從 0.25% 上調至 0.5%，提高至 2008 年 10 月以來最高水準。
凱投國際宏觀經濟咨詢公司分析師說：「如果通膨率沒有『持久地』穩定在 2% 的目標水準，我們現在可以預期，央行在下次會議上會再次升息。」
值得一提的是，去年 7 月日本央行把利率提高至 0.25% 時，日元反彈勢頭突然加速，導致股市一度崩盤，日經 225 指數在去年 8 月 5 日暴跌超過 12%，進而帶崩全球市場。
截至台北時間周二（28 日）約 6：00 價格：
美元指數報。107.3406。-0.1299％
歐元兌美元（EUR/USD）匯率報 1 歐元兌 1.0490 美元。-0.0095%
英鎊兌美元（GBP/USD）匯率報 1 英鎊兌 1.2496 美元。+0.1282%
澳幣兌美元（AUD/USD）匯率報 1 澳幣兌 0.6293 美元。-0.2694%
美元兌加幣（USD/CAD）匯率報 1 美元兌 1.4367 加幣。+0.2023%
美元兌日元（USD/JPY）匯率報 1 美元兌 154.5 日元。-0.9298%
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