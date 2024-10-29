鉅亨速報 - Factset 最新調查：SouthState Corporation(SSB-US)EPS預估上修至6.78元，預估目標價為110.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-29 10:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對SouthState Corporation(SSB-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.67元上修至6.78元，其中最高估值6.89元，最低估值6.25元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.89(7.07)
|8.25
|9.6
|最低值
|6.25(6.25)
|4.96
|8.55
|平均值
|6.71(6.66)
|6.36
|9.12
|中位數
|6.78(6.67)
|6.38
|9.28
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|17.16億
|24.74億
|27.78億
|最低值
|16.96億
|23.38億
|26.16億
|平均值
|17.05億
|24.11億
|27.13億
|中位數
|17.05億
|24.06億
|27.33億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.36
|2.19
|6.71
|6.60
|6.46
|營業收入
|7.25億
|10.86億
|13.89億
|17.05億
|22.34億
詳細資訊請看美股內頁：
SouthState Corporation(SSB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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