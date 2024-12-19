鉅亨速報 - Factset 最新調查：SouthState CorporationSSB-US的目標價調升至125元，幅度約11.61%
鉅亨網新聞中心 2024-12-19 04:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對SouthState Corporation(SSB-US)提出目標價估值：中位數由112元上修至125元，調升幅度11.61%。其中最高估值135元，最低估值106元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予SouthState Corporation評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀0位。
SouthState Corporation今(19日)收盤價為103.16元。近5日股價上漲11.61%，標普指數上漲0.26%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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