《富爸爸窮爸爸》作者：美股崩盤 資金將湧向比特幣

鉅亨網新聞中心 2025-01-28 17:00

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《富爸爸窮爸爸》作者 Robert Kiyosaki 周一（27 日）在 X 平台發文表示，2025 年 2 月將迎來史上最瘋狂的股市崩盤。

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他預測比特幣將大幅走高，建議投資者儘早布局加密貨幣和貴金屬資產。

他強調，即便是少量投資，也可能帶來巨大收益。Kiyosaki 將這一崩盤視為資產「打折」的機會，同時提醒投資者遠離「虛假資產」。

此前他也多次表達過類似觀點。

逃向房地產、黃金、白銀、比特幣等實物資產…… 黃金和比特幣哪個更好真的不重要。這就像人們討論哪輛車更好：法拉利還是藍寶堅尼？」

可以說，Kiyosaki 認為，隨著越來越多的投資者對美元失去信心，保值資產將大幅增長。

「他們知道這個長期牛市即將到來，因為他們知道人們對假幣的信心正在消失。他們知道歷史會重演。他們知道德國馬克和辛巴威元發生了什麼。他們知道越來越多的人終於醒悟了。

他們知道…… 崩盤之後…… 黃金、白銀和比特幣的長期牛市將開始。他們知道，崩盤之後…… 黃金、白銀、比特幣將再次開始攀升，創下歷史新高。」

美國目前有近 35 兆美元的債務。相比之下，美國目前要支付聯邦預算的 16% 用於償還債務。此外，國家債務還在不斷增加——過去十年來每年都在增加，而且沒有停止的跡象。

像 Kiyosaki 這樣的比特幣多頭表示，這將導致政府繼續印鈔票。如果美國不這樣做，可能會拖欠債務。

隨著越來越多貨幣進入流通，每一美元的價值都會因通貨膨脹而下降。這導致物價飛漲，最終導致人們對貨幣失去信心——正如 Kiyosaki 指出的那樣，德國、辛巴威等國都出現了這種情況。