外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.81%，報0.8984元
鉅亨網新聞中心 2025-01-27 18:50
截至台北時間27日18:50，美元/瑞郎下跌0.0073點跌幅達0.81%，暫報0.8984點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.78%
- 近 1 週：-1.01%
- 近 3 月：+4.52%
- 近 6 月：+2.50%
- 今年以來：-0.15%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.82，本日下跌0.26%
- 美元/瑞典克朗相關性0.71，本日下跌0.43%
- 美元/離岸人民幣相關性0.70，本日下跌0.12%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.49%，報1.5122元
- 外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.63%，報18.6831元
- 外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大跌0.29%，報1.3419元
- 外匯速報 - 澳元/日元(AUDJPY) 大跌1.58%，報96.86元
上一篇
下一篇