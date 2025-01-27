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鉅亨速報

外匯速報 - 近月日元(JYCON) 大漲1.17%，報0.0065095元

鉅亨網新聞中心 2025-01-27 18:40


截至台北時間27日18:27，近月日元上漲0.000076點漲幅達1.17%，暫報0.0065095點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.89%
  • 近 1 週：+0.06%
  • 近 3 月：-2.67%
  • 近 6 月：-1.45%
  • 今年以來：+1.05%

近月日元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/墨西哥披索相關性0.33，本日上漲1.08%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.33，本日上漲0.15%
  • 美元/挪威克朗相關性0.29，本日上漲0.4%

近月日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.21，本日上漲0.21%
  • 美元/馬來西亞令吉相關性-0.17，本日上漲0%
  • 澳元/日元相關性-0.16，本日上漲1.41%

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人民幣/美元0.137893-0.07%
澳元/美元0.6293-0.25%
馬來西亞令吉/美元0.22821-0.04%
日元/美元0.006471.56%

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