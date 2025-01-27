外匯速報 - 近月日元(JYCON) 大漲1.17%，報0.0065095元
鉅亨網新聞中心 2025-01-27 18:40
截至台北時間27日18:27，近月日元上漲0.000076點漲幅達1.17%，暫報0.0065095點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.89%
- 近 1 週：+0.06%
- 近 3 月：-2.67%
- 近 6 月：-1.45%
- 今年以來：+1.05%
近月日元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性0.33，本日上漲1.08%
- 美元/離岸人民幣相關性0.33，本日上漲0.15%
- 美元/挪威克朗相關性0.29，本日上漲0.4%
近月日元近90天負相關的前3貨幣對
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