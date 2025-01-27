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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大跌0.78%，報162.4元

鉅亨網新聞中心 2025-01-27 17:10


截至台北時間27日17:10，歐元/日元下跌1.27點跌幅達0.78%，暫報162.4點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.61%
  • 近 1 週：+1.95%
  • 近 3 月：-0.43%
  • 近 6 月：-1.93%
  • 今年以來：+0.76%

歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對


歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.42，本日下跌0.5%
  • 美元/墨西哥披索相關性-0.38，本日下跌0.97%
  • 美元/加幣相關性-0.32，本日下跌0.24%

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歐元/日元162.1-0.96%
日元/美元0.006471.56%
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澳元/美元0.6292-0.27%
加幣/美元0.6959-0.16%

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