晶碩矽水膠產品開始出貨 看好明年營收占比有望達15%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-03 18:12

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晶碩 (6491-TW) 董事長郭明棟今 (3) 日指出，旗下矽水膠透片已經出貨至歐洲及日本市場，目前矽水膠產品營收占比雖不高僅有 5%，不過隨著產品陸續有新斬獲，預期明年營收比重有望提升至 15%。

晶碩近年在矽水膠產品陸續有新斬獲，矽水膠透片去年開始出貨至歐洲，今年第二季則出貨至日本。另外，矽水膠彩片則是預計在第四季完成日本市場的取證，並開始出貨。郭明棟也表示，矽水膠產品明年營收比重可望達 15%，而歐洲與日本市場將會是明年成長最快速的市場。

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至於中國市場方面，郭明棟坦言，目前觀察中國市況不佳，加上許多品牌採低價競爭，內捲問題嚴重，使得晶碩在中國市場的表現相對較差。

展望後市，郭明棟表示，雖然第四季進到傳統旺季，但仍相對保守，認為第四季將年對年持平。不過隨著新產品陸續推出，包括矽水膠產品及光學器材，有望帶動明年整體營運。

郭明棟進一步指出，今年最重要的目標就是維持毛利表現，雖然預期今年僅有小幅成長，但晶碩持續調整全球客戶比重，放掉毛利相對低的業務，積極尋找高毛利業務，因此看好今年整體毛利表現將優於去年。

產能方面，郭明棟說明，目前龜山廠的產能利用率約 8 成左右，月產能約 9000 多萬片，預計明年可望達 1 億片。另外，也規劃將矽水膠產線移至大溪廠。