望隼取得美國矽水膠證照 明年矽水膠產品營收有望倍數成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-19 18:54

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隱形眼鏡廠望隼 (4771-TW) 今 (19) 日宣布，旗下自行開發的矽水膠隱形眼鏡日拋證照，已於昨 (18) 日獲得美國 FDA 認證，確認望隼的矽水膠隱形眼鏡符合美國市場所要求的安全及性能標準，看好明年矽水膠產品營收倍數成長。

望隼指出，公司目前營收主要來自中國及日本，中國市場目前營收比重約為 57%，日本市場則是 38%。今年 9 月矽水膠日拋鏡片在中國出貨後反應熱絡，此次矽水膠在美國取證後，即便目前矽水膠營收比重僅占 1% 左右，仍看好明年矽水膠產品營收倍數成長。

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截至今年 1 至 10 月，望隼各產品營收占比以一般透片占最大宗，約占 41%，其次為一般美瞳片，占 39%，濾藍光美瞳片占 10%，濾藍光透片占 8%，功能型鏡片及矽水膠鏡片則各占 1%。

總經理石安曾指出，矽水膠產品毛利率較現有產品高出 3 至 5%，此次矽水膠於美國取證後，預計日本矽水膠將於明年取證，2025 年矽水膠產品放量，法人預估望隼 2025 年矽水膠產品營收比重將達雙位數以上，帶動整體毛利率提升。

至於 2025 年各地區的成長動能，中國市場為矽水膠產品及半年拋美瞳片；日本市場為二代濾藍光產品；美國市場則是矽水膠產品。