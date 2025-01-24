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鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源(VST-US)EPS預估上修至5.8元，預估目標價為187.50元

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 22:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對維斯達能源(VST-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.37元上修至5.8元，其中最高估值6.5元，最低估值2.09元，預估目標價為187.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.5(6.5)10.0510.2213.24
最低值2.09(2.09)4.57.097.72
平均值4.97(4.85)7.148.6710.27
中位數5.8(5.37)7.118.929.82

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值221.00億234.58億243.67億253.51億
最低值155.74億160.39億168.54億168.76億
平均值176.43億195.92億207.91億200.54億
中位數171.33億202.38億219.28億189.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.30-2.69-3.263.58
營業收入110.62億132.13億178.37億155.43億

詳細資訊請看美股內頁：
維斯達能源(VST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVST

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