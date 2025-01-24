鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源(VST-US)EPS預估上修至5.8元，預估目標價為187.50元
鉅亨網新聞中心 2025-01-24 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對維斯達能源(VST-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.37元上修至5.8元，其中最高估值6.5元，最低估值2.09元，預估目標價為187.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.5(6.5)
|10.05
|10.22
|13.24
|最低值
|2.09(2.09)
|4.5
|7.09
|7.72
|平均值
|4.97(4.85)
|7.14
|8.67
|10.27
|中位數
|5.8(5.37)
|7.11
|8.92
|9.82
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|221.00億
|234.58億
|243.67億
|253.51億
|最低值
|155.74億
|160.39億
|168.54億
|168.76億
|平均值
|176.43億
|195.92億
|207.91億
|200.54億
|中位數
|171.33億
|202.38億
|219.28億
|189.94億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.30
|-2.69
|-3.26
|3.58
|營業收入
|110.62億
|132.13億
|178.37億
|155.43億
詳細資訊請看美股內頁：
維斯達能源(VST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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