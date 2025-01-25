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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：世邦魏理仕集團CBRE-US的目標價調降至152元，幅度約3.49%

鉅亨網新聞中心 2025-01-25 06:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對世邦魏理仕集團(CBRE-US)提出目標價估值：中位數由157.5元下修至152元，調降幅度3.49%。其中最高估值176元，最低估值141元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予世邦魏理仕集團評價：積極樂觀8位、保持中立4位、保守悲觀1位。

世邦魏理仕集團今(25日)收盤價為141.13元。近5日股價上漲3.49%，標普指數上漲1.74%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CBRE市場預估目標價

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